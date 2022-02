Milano, sgomberato centro sociale anarchico Galipettes

Attorno alle 9 gli agenti sono intervenuti nello stabile in via Ravenna 44 e hanno allontanato circa 15 persone

Il centro sociale sociale anarchico "Galipettes" di Milano è stato sgomberato questa mattina dalla polizia. Attorno alle 9 gli agenti sono intervenuti nello stabile in via Ravenna 44 e hanno allontanato circa 15 persone. Secondo quanto riferiscono i militanti del Galipettes sulla propria pagina social, sono state "allontanate 2 compagne" mentre "compagni e compagne sul posto stanno seguendo le operazioni".

La nota

Nella breve comunicazione hanno poi aggiunto che "nelle ultime settimane stiamo nuovamente assistendo a un'intensificazione degli sgomberi, settimana scorsa in Ticinese, oggi in Corvetto". Per questo hanno annunciato un "appuntamento solidale" alle 18 in piazza Gabrio Rosa.