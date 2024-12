Il brand Mark / Giusti inaugura il suo primo flagship store a Milano

Mark / Giusti, brand di lifestyle di lusso fondato nel 2009 aprirà ufficialmente il suo primo flagship store nel cuore di Milano, in particolare nell’ambito del Porta Venezia Design District, in Via Marcello Malpighi 7. L'inizio di questo nuovo capitolo per il brand coincide con la data di martedì 10 Dicembre 2024 dalle 18 alle 22, quando proprio il nuovo flagship store, un hub dinamico dove arte, design, artigianato e sostenibilità si incontrano per dare vita ad esperienze davvero particolari, prenderà ufficialmente vita.

Uno spazio capace di "elevare l’esperienza del lusso"

"Immaginiamo il flagship store di Mark / Giusti come uno spazio capace di ispirare, connettere ed elevare l'esperienza del lusso. Non si tratta solo di prodotti, ma delle storie che raccontano, delle persone che li realizzano e delle comunità che ne beneficiano”, ha spiegato proprio Mark Farhat Giusti, direttore creativo e fondatore del brand. In particolare, il flagship store presenterà al proprio interno le collezioni ispirate ai mosaici tipici del brand, offrendo al contempo servizi bespoke esclusivi, esposizioni collaborative e dimostrazioni dal vivo di artigianato. Si tratta di un luogo pensato come destinazione per lo scambio culturale e l'espressione creativa, una sintesi ideale tra tradizione e innovazione. Tra l’altro, proprio in linea con i valori fondanti del brand, lo store sottolineerà l’impegno verso la sostenibilità attraverso iniziative zero-waste, l'utilizzo di pelli conciate al vegetale e materiali innovativi come la pelle di funghi. Ed entro il 2025, il brand mira a eliminare completamente l’uso della plastica negli imballaggi, promuovendo un approccio slow fashion e circolare.