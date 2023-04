10/12 Sandra Herber

Le zone del Pianeta vicine ai poli soffrono particolarmente per l’aumento delle temperature: “Con la loro mutevolezza sono il simbolo perfetto della fragilità del nostro mondo, dei cambiamenti climatici che lo stanno scaldando e trasformando per sempre, soprattutto nelle aree dei Poli”: Sandra Herber ha ritratto e descritto così gli iceberg durante tre diversi viaggi in Canada, in Groenlandia e in Antartide

Antartide Terranova e Groenlandia, gli iceberg nelle foto di Sandra Herber