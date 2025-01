Guerra a Gaza, svolta sugli ostaggi. Attesa la risposta di Hamas. LIVE

"Siamo molto vicini a farcela. Devono farlo. Se non lo fanno, ci saranno un sacco di guai là fuori - un sacco di guai come non hanno mai visto prima. Ce la faranno". Così il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, durante un'intervista con la rete Newsmax, sullo stato delle trattative tra Israele e Hamas per una tregua a Gaza e per il rilascio degli ostaggi durante un'intervista con la rete Newsmax. "Capisco che c'e' stata una stretta di mano - ha aggiunto il presidente che fra pochi giorni si insediera' alla Casa Bianca - e che stanno finendo e forse entro la fine della settimana, ma deve aver luogo".