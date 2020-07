5/10

"Per la Groenlandia e l’Antartide mi sono affidata a workshop fotografici organizzati, perché sono aree molto costose e rischiose da visitare in solitaria", continua. "In Groenlandia sono stata a Ilulissat e a Disko Bay, due zone molto note per la grandezza degli iceberg. Era luglio e c’era luce tutta la notte, quindi uscivamo per scattare alle 10,30 di sera e stavamo fuori fino all’1 di notte e oltre". (In foto, un iceberg in Groenlandia)