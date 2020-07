Russia, terra gratis nell'Artide a chi ne fa richiesta

I cittadini russi potrebbero presto ottenere gratuitamente, su richiesta, un appezzamento di terra da un ettaro nell'Artide per costruirvi una casa o svolgervi un'attività economica di qualsiasi tipo: è quanto prevede un progetto di legge del governo russo avanzato in un momento in cui il Cremlino punta sempre più sull'Artide per motivi economici, commerciali e strategici. Il progetto - che deve ancora essere approvato dal Parlamento e firmato da Putin - prevede che la terra sia concessa gratuitamente per cinque anni a chi ne farà richiesta e dopo i cittadini potranno decidere se registrarsi come proprietari o optare per un affitto di lungo termine (leggi anche: Peste bubbonica in Mongolia, la Russia vieta la caccia alle marmotte).