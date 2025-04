Le parole del Pontefice

“Ho letto con emozione queste pagine uscite dal pensiero e dall'affetto di Angelo Scola, caro fratello nell'episcopato e persona che ha rivestito servizi delicati nella Chiesa, ad esempio nell'essere stato rettore della Pontificia Università Lateranense, in seguito patriarca di Venezia e arcivescovo di Milano", scrive Francesco che vuole manifestargli tutto il suo "ringraziamento per questa riflessione che unisce esperienza personale e sensibilità culturale come poche volte mi è accaduto di leggere". "L'una, l'esperienza, illumina l'altra, la cultura; la seconda sostanzia la prima. In questo intreccio felice, la vita e la cultura fioriscono di bellezza". "Non inganni la forma breve di questo libro: sono pagine molto dense, da leggere e rileggere", suggerisce il Pontefice che, dalle riflessioni di Scola, coglie "alcuni spunti di particolare consonanza con quanto - precisa - la mia esperienza mi ha fatto comprendere". "Angelo Scola ci parla della vecchiaia, della sua vecchiaia, che mi è venuta addosso con un'accelerazione improvvisa e per molti aspetti inaspettata". "Già nella scelta della parola con cui si auto-definisce, 'vecchio', trovo una consonanza con l'autore. Sì, non dobbiamo aver paura della vecchiaia - scrive Francesco -, non dobbiamo temere di abbracciare il diventare vecchi, perché la vita è la vita ed edulcorare la realtà significa tradire la verità delle cose. Restituire fierezza a un termine troppo spesso considerato malsano è un gesto di cui esser grati al cardinale Scola. Perché dire 'vecchio' non vuol dire 'da buttare', come talvolta una degradata cultura dello scarto porta a pensare. Dire vecchio, invece, significa dire esperienza, saggezza, sapienza, discernimento, ponderatezza, ascolto, lentezza... Valori di cui abbiamo estremamente bisogno!". "È vero, si diventa vecchi, ma non è questo il problema: il problema è come si diventa vecchi. Se si vive questo tempo della vita come una grazia, e non con risentimento; se si accoglie il tempo (anche lungo) in cui sperimentiamo forze ridotte, la fatica del corpo che aumenta, i riflessi non più uguali a quelli della nostra giovinezza, con un senso di gratitudine e di riconoscenza, ebbene, anche la vecchiaia diventa un'età della vita, come ci ha insegnato Romano Guardini, davvero feconda e che può irradiare del bene". Papa Francesco rileva inoltre come Scola evidenzi "il valore, umano e sociale, dei nonni".