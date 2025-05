Spazio, sonda Kosmos 482 è caduta sulla Terra dopo 50 anni

Secondo i calcoli degli analisti, la sonda sovietica sarebbe decaduta con una velocità di impatto di circa 65-70 metri al secondo (circa 242 km/h) dopo la decelerazione atmosferica. Lanciata nel 1972 verso Venere e rimasta in orbita per oltre cinquant’anni a causa di un guasto, non è mai riuscita a lasciare l'orbita terrestre

È rientrata sulla Terra dopo più di 50 anni la sonda sovietica Kosmos 482. L'agenzia spaziale russa Roscosmos segnala che l'impatto è avvenuto nell'oceano Indiano. Secondo gli esperti dell'agenzia il veicolo sarebbe rientrato nell'atmosfera alle 8.24 italiane, in una zona a 560 chilometri a Est dell'Isola Andamana Centrale, una delle tre principali isole dell'arcipelago delle Isole Andamane, nella parte meridionale del Golfo del Bengala e caduto nell'Oceano Indiano a ovest di Jakarta. Lanciata nel 1972 verso Venere, a causa di un guasto non è mai riuscita a lasciare l'orbita terrestre.

Il rientro

“Secondo i calcoli degli specialisti di TsNIIMash (parte di Roscosmos) - si legge sul canale Telegram dell’Agenzia - la sonda Kosmos 482 è penetrata negli strati densi dell’atmosfera terrestre alle 9:24 ora di Mosca, 560 km a ovest dell’isola di Middle Andaman, ed è caduta nell’Oceano Indiano a ovest di Giacarta”.

Il rientro è stato seguito dalla rete dei sensori europei, che comprende anche quelli italiani che si trovano in Emilia Romagna, Sardegna e Basilicata. Proprio dalla Sardegna intorno alle 5 del mattino era stato avvistato l'ultimo passaggio sull'Italia, avvenuto sulla zona tirrenica mentre la sonda sfrecciava a 28mila chilometri orari. L'ultima traiettoria in assoluto è stata invece osservata dalla Germania, da uno dei sensori della rete dell'Eu-Sst. È stata rilevata alle 8.05 e a quel punto, per avere la conferma della caduta, si è preferito attendere il passaggio successivo sulla Germania, che però non è avvenuto. È stata questa la conferma che la caduta era avvenuta. Non c'è al momento alcuna notizia sull'area nella quale la sonda potrebbe essere caduta.