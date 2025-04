Uomini armati attaccano turisti in Kashmir, almeno 24 morti

È di almeno 24 morti il bilancio di un attacco armato nel Kashmir indiano. Alcuni uomini hanno aperto il fuoco contro un gruppo di turisti a Pahalgam, a 90 km da Srinagar, come ha riferito all'Afp un alto responsabile della polizia locale. Manca ancora un bilancio ufficiale e le vittime non sono ancora state identificate, ma le autorità lo hanno definito il peggior attacco contro i civili da anni. Stando a quanto riporta il sito The Hindu, le vittime dell'attacco sarebbero in gran parte turisti indiani, provenienti da altri Stati, tra i quali Odisha, Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka e Maharashtra, che si erano recati in Kashmir per fare trekking. Intanto, il ministro della Sanità locale, Sakina Itoo, ha reso noto che altre 13 persone sono rimaste ferite nell'attacco.