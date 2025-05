Elezioni Albania, si vota per Legislative fino alle 19. Affluenza giù

Gli elettori chiamati alle urne per scegliere i 140 membri che compongono il Parlamento sono 3,7 milioni. Sfida tra il primo ministro in carica Edi Rama, socialista, alla ricerca del suo quarto mandato consecutivo, e Sali Berisha, ex presidente della Repubblica ed ex premier, tornato alla guida del Partito democratico di centrodestra e a capo di una larga coalizione. Fino alle 16 aveva votato il 35,8% degli aventi diritto, 5 punti in meno rispetto alle precedenti politiche del 2021 ascolta articolo

In Albania oggi si vota per le elezioni legislative: seggi aperti dalle 7 alle 19 per scegliere tra il primo ministro in carica Edi Rama, socialista, e Sali Berisha, ex presidente della Repubblica ed ex premier, tornato alla guida del suo Partito democratico di centrodestra e a capo di una larga coalizione. Gli elettori chiamati alle urne per scegliere i 140 membri che compongono il Parlamento sono 3,7 milioni. È una votazione considerata cruciale per i sogni europei del piccolo Paese balcanico. L’affluenza è bassa: secondo la Commissione elettorale centrale, fino alle ore 16 aveva votato il 35,8% degli elettori, 5 punti in meno rispetto alle precedenti politiche del 2021.

L'affluenza L'affluenza a queste elezioni è bassa: alle 11 aveva votato il 16,4% degli aventi diritto e alle 16 il 35,8%. Da considerare che il numero complessivo degli elettori - 3,7 milioni - include circa 1,8 milioni di albanesi della diaspora, dei quali solo 246mila si sono iscritti al voto. È per questo che nelle elezioni in Albania si parte sempre già con un 35-40% circa in meno degli aventi diritto al voto. Nel pomeriggio, rappresentanti sia della maggioranza sia dell'opposizione hanno rivolto appelli pubblici alla partecipazione. Per ora, il processo di voto è stato tranquillo con soli isolati incidenti, mentre quattro persone sono finite in manette per aver fotografato la scheda.

La sfida In competizione i candidati di 40 partiti in base a un sistema proporzionale. Ma la vera sfida è tra i socialisti del premier Edi Rama, 60 anni, alla ricerca del quarto mandato consecutivo come primo ministro, e l'opposizione di centrodestra alla cui guida è ritornato l'ex capo di Stato e due volte premier Sali Berisha, 80 anni, il cui Partito Democratico si è presentato in una coalizione con altre 22 forze politiche. In corsa, anche altre coalizioni e 8 partiti. Le urne si chiuderanno alle ore 19. Uscito dal seggio elettorale dopo aver votato, il capo dello Stato Bajram Begaj ha sottolineato l'importanza di "un processo elettorale che sia nel rispetto dei migliori standard", ricordando che queste sono le prime elezioni da quando l'Albania ha avviato, lo scorso anno, i negoziati di adesione all'Unione europea. Il premier Edi Rama è stato laconico nelle sue dichiarazioni: "Oggi la parola spetta al popolo, quindi aspettiamo e vediamo cosa dirà". Il leader dell'opposizione Berisha, invece, si è limitato a fare appello ai cittadini affinché si rechino alle urne.