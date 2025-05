Medio Oriente, Hamas pubblica video di due ostaggi vivi. LIVE

L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha assicurato che Donald Trump non sta "snobbando" Israele e che la sua decisione di saltare lo stato ebraico durante la sua prossima visita in Medio Oriente è legata al fatto che includera' tappe in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, Paesi cui si rivolge "per le opportunità economiche". In un'intervista all'emittente Channel 12, l'ambasciatore ha sottolineato che "ci sono quasi 200 nazioni al mondo, quindi ce ne sono molte in cui non è ancora stato, molte in cui non andrà subito". Trump, ha aggiunto, "ha trascorso più tempo con il primo ministro israeliano che con qualsiasi altro leader mondiale. Credo che questo la dica lunga". "Vorrei solo dire alla gente: 'rilassatevi, calmatevi, Donald Trump vi ama, non c'è dubbio, vi copre le spalle'", ha detto Huckabee "E' lo stesso Donald Trump che, per quattro anni da presidente, ha fatto per Israele più di qualsiasi altro presidente americano". Passando ai colloqui nucleari in corso tra Stati Uniti e Iran, quando gli è stato chiesto se Washington permetterebbe a Israele di intraprendere un'azione militare indipendente contro l'Iran qualora ritenesse il regime degli ayatollah ancora una minaccia, Huckabee ha detto che "Israele ha il diritto di fare ciò che deve fare" e che Trump sa che "nessuno può dire a Israele cosa fare". Tuttavia, ha aggiunto, la Casa Bianca ha delle "raccomandazioni" al riguardo. Huckabee ha anche difeso il rapporto tra il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e Trump, dopo che recenti notizie hanno suggerito che potrebbe essersi inasprito. "Il primo ministro Netanyahu ha trascorso più tempo di me con il presidente Trump negli ultimi due mesi, e si tratta di un rapporto caloroso, personale e cordiale", ha assicurato.