Iran, Trump: "Accordo su nucleare o faremo saltare centrifughe"

Trump torna a minacciare l'Iran. Durante l’intervista al programma radiofonico del conduttore conservatore Hugh Hewitt, il presidente americano ha ammesso che il proprio governo sta cercando di trovare un accordo con Teheran per "far saltare in aria" le centrifughe nucleari dell'Iran, aggiungendo però che sarebbe disposto anche a farle esplodere, qualora fosse necessario. “È semplice” – ha dichiarato il tycoon durante il dialogo con il conduttore – “Preferirei di gran lunga un accordo solido e verificato, in cui le facciamo effettivamente saltare in aria o semplicemente le denuclearizziamo. Ci sono solo due alternative: farle saltare in aria con le buone o con la violenza".