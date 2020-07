Peste bubbonica, la Mongolia frena turismo. Allerta confine russo

Un caso certo e uno ancora da confermare

Peste bubbonica, la Russia vieta la caccia alle marmotte

Finora l'unico caso certo è quello di un pastore, dichiarato positivo e messo in isolamento a Bayannur, a nordovest di Pechino. Un secondo caso sospetto è ancora da confermare. Intanto la città ha dichiarato il livello di allerta 3. In generale, le ultime disposizioni in vigore anche nei siti turistici rimasti aperti proibiscono ai viaggiatori di dar da mangiare agli animali e di toccarli.Le stesse raccomandazioni sono in vigore anche nella repubblica russa di Buriazia, al confine con la Mongolia.