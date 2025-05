Sri Lanka, bus precipita in un burrone: almeno 15 morti e 30 feriti

Almeno 15 passeggeri di un autobus che trasportava pellegrini sono morti e altri 30 sono rimasti feriti quando il mezzo è caduto in un burrone in Sri Lanka. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l'autobus con 70 persone a bordo, circa 20 in più della sua capacità, stava viaggiando di notte sulle colline della regione di Kotmal quando l'autista ha perso il controllo del veicolo.