Sri Lanka, treno deraglia dopo aver travolto e ucciso 6 elefanti

In Sri Lanka, un treno ha travolto e ucciso sei elefanti. Lo scontro ha causato il deragliamento del mezzo. Non ci sono vittime tra i passeggeri, come riferito dalla polizia locale. Per le autorità, si è trattato del peggior incidente di questo tipo registrato sull'isola

In Sri Lanka , un treno passeggeri è deragliato dopo essersi scontrato con una famiglia di elefanti che attraversavano i binari. La collisione ha provocato la morte di 6 esemplari, travolti dal mezzo in corsa che stava viaggiando nella zona di Habarana, una riserva naturale a circa 180 chilometri a est della capitale, Colombo. Lo scontro è avvenuto prima dell'alba. "Il treno è deragliato, ma non ci sono vittime tra i passeggeri", ha riferito la polizia locale. I due elefanti sopravvissuti sono stati presi in cura dai membri della riserva.

Elefanti "tesoro nazionale" in Sri Lanka



Non è raro che i treni colpiscano gruppi di elefanti in Sri Lanka, che conta una presenza di circa 7mila esemplari selvatici. Per le autorità si è trattato del peggior incidente di questo tipo registrato sull'isola. I video girati dopo l'incidente mostrano l'entità dell'impatto, con gli animali che giacciono, tra pozze di sangue, vicino ai binari. Sull'isola l’uccisione o il ferimento degli elefanti è un reato. Questi enormi mammiferi, infatti, sono considerati un "tesoro nazionale", anche per la loro importanza nella cultura buddista.



Ogni anno 20 elefanti uccisi dai treni



Come riporta la Bbc, che cita i media locali, ogni anno circa 20 elefanti vengono uccisi dai treni. Nel settembre 2018 due cuccioli di elefante e la loro madre incinta vennero uccisi nella stessa regione in una collisione simile che ha coinvolto, anche in quel caso, un convoglio in marcia. Da allora, le autorità hanno ordinato ai conducenti dei treni di rispettare i limiti di velocità per evitare di ferire gli elefanti quando si trovano in aree in cui è probabile che attraversino i binari.



Il difficile rapporto con gli elefanti



È un periodo non facile per la convivenza tra elefanti e uomini in Sri Lanka. L'incidente odierno arriva pochi giorni dopo le parole di preoccupazione espresse dal governo per il crescente numero di incidenti in alcune regioni dell'isola. I contadini, esasperati dai continui danni e dalla distruzione dei loro raccolti (che spesso rappresentano l'unica fonte di sostentamento), sono sempre più inclini ad attaccare gli elefanti. Secondo quanto dichiarato da Anton Jayakody, viceministro dell'Ambiente, “in questa faida sono stati uccisi 450 elefanti e 150 persone solo nel 2023”. Il ministro ha dichiarato che il nuovo governo intende porre fine a questo problema impedendo agli elefanti di attraversare i villaggi. "Abbiamo in programma di introdurre diverse barriere - che potrebbero includere recinzioni elettriche, trincee o altri deterrenti - per rendere più difficile agli elefanti selvatici avventurarsi nei villaggi", ha concluso Jayakody.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24