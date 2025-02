Sri Lanka, blackout generale causato da una scimmia in una centrale

Lo Sri Lanka ha subito nelle scorse ore un blackout nazionale a causa di una scimmia che si sarebbe intrufolata in una sottostazione della rete elettrica dell'isola. A confermarlo, come segnala anche la Bbc , sono stati funzionari governativi. L'interruzione di corrente, iniziata intorno alle 11:30 ora locale di ieri,ha creato diversi disagi ma la situazione sta adesso tornando via via alla normalità. "Una scimmia è entrata in contatto con il nostro trasformatore di rete causando uno squilibrio nel sistema", ha spiegato alla stampa il ministro dell'Energia, Kumara Jayakody, aggiungendo che la sottostazione interessata si trova in un quartiere a sud di Colombo. "I tecnici si sono occupati del problema per cercare di ripristinare il servizio il prima possibile", ha poi concluso.

Le reazioni all'accaduto

Il blackout ha dunque costretto moltissimi abitanti del Paese insulare a fare affidamento sui generatori, mentre sui social media le persone si sono scatenate nei commenti, criticando le autorità per quanto successo. "Una scimmia canaglia ha messo fuori uso l'intera rete elettrica dello Sri Lanka dopo aver innescato un guasto totale in una sottostazione a Colombo", ha scritto un utente su X. "Una scimmia = caos totale. È il momento di ripensare alle infrastrutture?" ha poi aggiunto. "Solo in Sri Lanka un gruppo di scimmie che litigano all'interno di una centrale elettrica può causare un'interruzione di corrente in tutta l'isola", ha scritto Jamila Husain, caporedattrice del quotidiano locale Daily Mirror. Tra l’altro in un rapporto pubblicato di recente, il giornale in questione ha affermato che gli ingegneri hanno avvisato il governo, come fatto spesso in passato, “di aggiornare la propria rete elettrica o di esser pronto ad affrontare frequenti blackout”. La rete elettrica nazionale versa “in uno stato così indebolito che potrebbero verificarsi frequenti interruzioni di corrente in tutta l'isola se si verifica un disturbo anche in una delle nostre linee", ha poi riferito un ingegnere rimasto anonimo.