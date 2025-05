Venezuela al voto, opposizione chiede boicottaggio

Ventuno milioni di cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare i 285 membri dell'Assemblea nazionale, oltre a 260 consiglieri regionali e ai governatori dei 23 stati del Paese e del cosiddetto Essequibo, un territorio rivendicato da Caracas che copre due terzi della vicina Guyana ascolta articolo

Alle 7 del mattino ora locale si sono aperti i seggi elettorali in Venezuela, dove 21 milioni di cittadini sono chiamati a votare per rinnovare i 285 membri dell'Assemblea nazionale, oltre a 260 consiglieri regionali e i governatori dei 23 stati del Paese e del cosiddetto Essequibo, un territorio rivendicato da Caracas che copre due terzi della vicina Guyana.

Prevista una affluenza inferiore al 20% Le urne, collocate in oltre 15.700 centri e quasi 28.000 seggi, chiuderanno alle 16 ora locale ed è probabile che il Consiglio elettorale nazionale inizi a pubblicare i risultati nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 maggio. In seguito all'appello della leader dell'opposizione Maria Corina Machado a non partecipare, il sondaggista Meganalisis prevede un tasso di astensione superiore all'84%.

L’opposizione è profondamente divisa Maria Corina Machado, ex deputata e figura di spicco dell’antichavismo, ha invitato al boicottaggio del voto per non legittimare "un’altra farsa". Al contrario, Henrique Capriles, due volte candidato presidenziale, ha lanciato un appello a votare "come atto di resistenza e di lotta", candidandosi lui stesso al Parlamento. Sullo sfondo, la repressione si intensifica: venerdì è stato arrestato Juan Pablo Guanipa, alleato di Machado, accusato dal ministro dell’Interno Diosdado Cabello di guidare una "rete terroristica" collegata a presunti mercenari entrati dal confine con la Colombia, ora chiuso fino a dopo le elezioni.

Disordini e arresti Negli ultimi giorni 70 persone sono state arrestate con l'accusa di far parte di una "rete terroristica" che intendeva sabotare le operazioni di voto. Il governo di Caracas ha inoltre limitato gli accessi ai valichi di frontiera terrestri e sospeso i collegamenti aerei con la Colombia che, secondo il ministro degli Interni Diosdado Cabello, sarebbero stati utilizzati da presunti "mercenari" per interferire con il processo elettorale. Oltre 400 mila agenti delle forze dell'ordine dispiegati in tutto il Paese. Approfondimento Venezuela, chiusi confini nazionali in vista delle elezioni