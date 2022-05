George Floyd, due anni fa la morte che infiammò le proteste negli Usa

13/15 ©Getty

Lo scorso 24 aprile, gli altri tre agenti coinvolti nell’omicidio sono stati ritenuti colpevoli per non essere intervenuti mentre Chauvin uccideva Floyd. Il loro caso, scrive il New York Times, ha rappresentato “un raro esempio del Dipartimento di Giustizia di perseguire gli agenti per la loro inazione mentre un altro usava forza eccessiva. Il verdetto segnala ai dipartimenti di polizia americani che i giurati sono diventati più disposti a condannare non solo gli agenti che uccidono durante il lavoro, ma anche coloro che li guardano farlo”

3 Former Officers Are Convicted of Violating George Floyd’s Civil Rights