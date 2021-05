George Floyd, a un anno dalla morte famiglia incontra Biden e Pelosi

10/13 ©Ansa

Biden non ha potuto suggellare l'anniversario come sperava, ossia firmando la legge di riforma della polizia che porta il nome di Floyd, ancora ferma al Senato nonostante il suo appello al Congresso ad approvarla entro oggi. Il provvedimento prevede, tra l'altro, un registro nazionale sugli abusi dei poliziotti, il divieto di “schedare” su base razziale o religiosa, la modifica dell'immunità per gli agenti (che li protegge da cause). Quest'ultimo resta il principale nodo da sciogliere nella trattativa tra dem e repubblicani, che sono contrari alla sua abolizione