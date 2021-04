Morte Floyd: sentenza ex agente Derek Chauvin sarà emessa 16 giugno

Lo scorso 20 aprile l’ex poliziotto è stato dichiarato colpevole per l'omicidio del 46enne afroamericano: rischia fino a 40 anni di carcere anche se, con le attenuanti e per l'assenza di precedenti, la pena potrebbe essere più leggera

La sentenza dell'ex agente di Minneapolis Derek Chauvin, dichiarato colpevole per l'omicidio del 46enne afroamericano George Floyd , sarà emessa il prossimo 16 giugno. L'ex poliziotto, finito in carcere dopo il verdetto del 20 aprile scorso, rischia fino a 40 anni di prigione. Chauvin è ritenuto colpevole di aver provocato, il 25 maggio del 2020 , la morte di Floyd, diventato poi icona del movimento Black Lives Matter ( CHI ERA ).

Derek Chauvin ritenuto colpevole di omicidio

leggi anche

Usa, condannato per omicidio ex agente che provocò la morte di Floyd

Martedì 20 aprile Chauvin è stato condannato per omicidio: la giuria, dopo dieci ore di camera di consiglio, l’ha ritenuto colpevole per tutti e tre i capi di accusa, compreso quello più grave di omicidio colposo preterintenzionale. Un verdetto accolto con scene di esultanza in diverse città americane. Il 16 giugno l’ex poliziotto rischia fino a 40 anni di carcere anche se, con le attenuanti e per l'assenza di precedenti, la pena potrebbe essere più leggera. L’uomo aspetterà la sentenza in carcera: dopo il verdetto del 20 aprile, infatti, è stato portato in carcere mentre prima era a piede libero su pagamenti di cauzione.