Processo morte George Floyd, attesa per il verdetto: si temono scontri

In una Minneapolis blindata, centinaia di manifestanti si sono radunati nei pressi del tribunale del processo all'agente Derek Chauvin per la morte di George Floyd , l’afroamericano ucciso durante un fermo di polizia il 25 maggio 2020.. La sicurezza è stata rafforzata anche in molte altre città americane, dove si temono scontri dopo il pronunciamento della sentenza. L'udienza si è chiusa, dopo molte ore, senza alcuna decisione. Alcuni osservatori ritengono che il verdetto non sarà emesso prima di domani. Joe Biden sta valutando la possibilità di un discorso alla nazione dopo il verdetto.

L'accusa: "Floyd chiese aiuto fino all'ultimo respiro"



Nella giornata di lunedì, il procuratore Steve Schleicher ha aperto le sue conclusioni nel processo all'agente Derek Chauvin, accusato di aver soffocato con la sua lunga stretta al collo Floyd, sostenendo che la vittima "chiese aiuto col suo ultimo respiro ma il poliziotto non dimostrò la minima compassione". Secondo l'accusa "Floyd implorò finché non poté più parlare. Tutto quello che era richiesto era un po' di compassione e non ne fu dimostrata nessuna quel giorno". Schleicher ha inoltre accusato Chauvin di non aver seguito le norme dell'addestramento e le regole del commissariato sull'uso della forza, e di non aver praticato la rianimazione. Dopo le conclusioni della difesa la giuria, composta da sei bianchi e sei afroamericani, si è ritirata per il verdetto.