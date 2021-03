Morte George Floyd, al via il processo all'agente Chauvin

Inizia oggi il processo sull'omicidio dell’afroamericano ucciso durante un fermo di polizia il 25 maggio 2020, a Minneapolis. Sul banco degli imputati c’è il poliziotto che, premendo con un ginocchio sul collo del 46enne, ne ha provocato il soffocamento. La famiglia della vittima, intanto, ha invocato giustizia, dicendo di aver "bisogno di una condanna”. Minneapolis è blindata per il timore di nuove proteste Condividi:

Inizia oggi il processo per la morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso durante un fermo di polizia il 25 maggio 2020, a Minneapolis. Sul banco degli imputati c’è Derek Chauvin, il poliziotto che premendo con un ginocchio sul collo del 46enne ne ha provocato il soffocamento. Le immagini di quel momento avevano fatto il giro del mondo e infiammato il movimento Black Lives Matter, che dopo il caso Floyd aveva manifestato per settimane in tutti gli Stati Uniti. La famiglia della vittima, intanto, ha invocato giustizia, dicendo di aver "bisogno di una condanna”. Minneapolis è blindata per il timore di nuove proteste.

Il processo si tiene in un'aula di un tribunale della contea di Hennepin, in Minnesota. Si tratta di uno dei casi di più alto profilo contro la polizia violenta dal 1991, ovvero da quando l'afroamericano Rodney King fu brutalmente picchiato da quattro agenti a Los Angeles. Da allora sono stati diversi i casi di afroamericani morti nelle mani della polizia, da Eric Garner, a Breonna Taylor e Daniel Prude. Cosa rischia l'agente di polizia L'agente di polizia deve rispondere di omicidio preterintenzionale di secondo grado, omicidio colposo e omicidio di terzo grado, imputazione che comporta la necessità di dimostrare indifferenza per la vita umana e che potrebbe facilitare la condanna. Chauvin, che si dichiara non colpevole, rischia una condanna fino a 40 anni di carcere se dovesse essere giudicato colpevole per l'accusa più grave, quella di omicidio di secondo grado.