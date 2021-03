Caso Floyd, il giudice ripristina l’accusa di omicidio di terzo grado

Derek Chauvin dovrà rispondere non solo di omicidio involontario di secondo grado e omicidio colposo ma pure di omicidio di terzo grado. Lo scorso maggio aveva ucciso il 46enne afroamericano George Floyd a Minneapolis premendo a lungo il ginocchio sul suo collo e non facendolo respirare

Derek Chauvin, l'ex poliziotto accusato di aver ucciso l'afroamericano George Floyd (CHI ERA) premendo a lungo il ginocchio sul suo collo, dovrà rispondere non solo di omicidio involontario di secondo grado e omicidio colposo ma pure di omicidio di terzo grado: imputazione che richiede di dimostrare sconsiderata indifferenza per la vita umana e che potrebbe facilitare la condanna. Lo ha deciso il giudice del processo in corso a Minneapolis, Peter Cahill, che in passato aveva respinto l'accusa. Poi una corte d'appello aveva chiesto che rivalutasse la sua decisione. La morte di Floyd suscitò le proteste da cui è nato il movimento "Black lives matter".