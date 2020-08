"Non spararmi, agente, per favore", nuovo video fermo di George Floyd

Il tabloid britannico Daily Mail ha pubblicato in esclusiva per la prima volta le drammatiche immagini delle bodycam di due dei tre agenti accusati dell'uccisione dell'afroamericano a Minneapolis. Il filmato comincia con l'agente Thomas Lane che bussa sulla portiera dell'auto di Floyd con una torcia e gli punta la pistola alla testa. "Signor ufficiale, per favore non mi spari", implora Floyd aggiungendo che ha appena perso la madre. Dopo i tentativi di resistenza, l’ultima supplica: "Probabilmente morirò così"

"Signor ufficiale, per favore non mi spari”. È in queste parole l’ultima supplica di George Floyd (CHI ERA - LO SPECIALE - IL MOVIMENTO BLACK LIVES MATTER), prima di venir soffocato da un poliziotto che ha tenuto il ginocchio sul suo collo per quasi nove minuti. Il tabloid britannico Daily Mail ha pubblicato in esclusiva per la prima volta le drammatiche immagini delle bodycam di due dei tre agenti accusati dell'uccisione dell'afroamericano a Minneapolis. Nel filmato si vede la paura sul viso di Floyd, mentre le videocamere degli agenti Thomas Lane e Alex Kueng, che facevano parte della squadra guidata da Derek Chauvin, il poliziotto accusato materialmente della morte dell'uomo, registrano la scena.