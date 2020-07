Ex agente accusato della morte di Floyd indagato per evasione fiscale

L'ex ufficiale di polizia di Minneapolis, che compare nel video delle violenze contro l'afroamericano, è stato accusato insieme alla sua ex moglie di non aver presentato le dichiarazioni relative al pagamento delle tasse

Le tasse non pagate

I Chauvin sono accusati di non aver presentato le dichiarazioni dei redditi e di non aver pagato le tasse sul reddito presenti in Minnesota. La coppia, inoltre, non ha pagato l'imposta sulle vendite di un veicolo. La coppia, stando alle dichiarazioni degli inquirenti, non ha presentato le dichiarazioni dei redditi per il 2016, 2017 o 2018.