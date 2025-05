Riunione dei ministri degli Esteri formato Gymnich: i temi

Il 7 e l'8 maggio si tiene a Varsavia, in Polonia, l'incontro non formale per discutere anche dei rapporti dell'Ue con il Regno Unito, di quelli con gli Usa e del conflitto tra Russia e Ucraina

Oggi e domani (7 e 8 maggio) si tiene a Varsavia, in Polonia, la riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Ue in formato Gymnich. Le sessioni ufficiali del Consiglio dell'Ue di solito sono organizzate dal Consiglio stesso e presiedute dalla presidenza. Ma ogni presidenza organizza anche incontri non formali tra ministri per discutere iniziative legate a temi particolari, come in questo caso. Ecco cosa sapere.