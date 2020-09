Usa: polizia lo incappuccia, afroamericano muore asfissiato

Un nuovo video scuote gli Usa dopo i casi legati a George Floyd e Jacob Blake. Il filmato mostra il fermo di un uomo afroamericano di 41 anni, a Rochester, nello Stato di New York. Nelle immagini si vedono gli agenti di polizia che gli mettono un cappuccio sulla testa e premono il viso contro il marciapiede per due minuti. La scena, che risale al 23 marzo, come riporta il New York Times, è ripresa in un video reso pubblico dalla famiglia della vittima e attivisti locali, mercoledì 2 settembre. L'uomo che si chiamava Daniel Prude, è avvenuta il 30 marzo, per le conseguenze di un'asfissia. Il procuratore generale dello Stato di New York, Letitia James, e il capo della polizia di Rochester hanno detto che stanno indagando sulla morte. Gli ufficiali coinvolti sono tuttora in servizio.