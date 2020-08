Usa, poliziotto spara alla schiena di un afroamericano: è grave

Un nuovo filmato è stato pubblicato il 23 agosto e dalle immagini si vedrebbe un agente che in Wisconsin apre il fuoco colpendo più volte un 29enne afroamericano, Jacob Blake. Il ragazzo è adesso ricoverato in condizioni gravi. Dopo la diffusione del video sono scoppiate proteste e scontri

È stato diffuso negli Stati Uniti un nuovo video di un poliziotto che spara a un cittadino afroamericano. Nelle immagini, che hanno nuovamente scosso gli Usa, si vedrebbe un agente che apre il fuoco colpendo più volte alla schiena il 29enne afroamericano Jacob Blake, che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. L'episodio è avvenuto a Kenosha, Wisconsin, e ieri notte, poche ore dopo la diffusione del filmato, sono scoppiate proteste e scontri. Il tutto a poche ore dall'uccisione di un altro afroamericano da parte di alcuni agenti avvenuta in Louisiana, mentre ancora è viva in tutto il Paese la protesta del movimento Black Lives Matter.