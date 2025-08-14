Turchia, bambino di 10 mesi muore durante una vacanza con i genitori

Un bambino di 10 mesi è morto durante una vacanza in Turchia. Il piccolo Arian Roman, originario di Musile di Piave in provincia di Venezia, si trovava in vacanza con la famiglia ad Adalia quando è stato trovato dalla madre privo di sensi. I fatti risalgono al 12 agosto scorso. “Arian si è svegliato alle 5, stava bene, aveva mangiato un paio di ore prima ma non c’era alcun segnale preoccupante”, ha raccontato la madre, citata dal Corriere del Veneto. “Poi siamo tornati a letto e verso le 7, quando ci siamo rialzati, abbiamo visto che aveva delle chiazze sul corpo e un colorito violaceo. L’ho preso in braccio ed era privo di sensi”, ha aggiunto. Dopo aver chiamato i soccorsi, alcuni turisti hanno provato a rianimare Arian, praticando il massaggio cardiaco. All'arrivo dei sanitari del 118, per il piccolo non c'era più niente da fare.