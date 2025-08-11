Bimbo muore dopo aver mangiato un biscotto a Vasto, richiesta autopsia

Esplora tutte le offerte Sky
Bimbo muore dopo aver mangiato un biscotto a Vasto, richiesta l'autopsia

Cronaca

Tragedia durante la notte di San Lorenzo. Il piccolo è stato portato in ospedale dopo aver mangiato un biscotto. Arrivato in arresto cardiocircolatorio, è stato immediatamente intubato e sottoposto a tutte le manovre rianimatorie. Purtroppo i tentativi di salvarlo sono stati vani

Un bambino di un anno è morto in serata all'ospedale di Vasto, in provincia di Chieti, dove era giunto in una condizione di arresto cardiocircolatorio. Secondo quanto si è appreso sul corpo non ci sono segni di lesioni. Il sospetto è che alla base del malore fatale ci siano alcuni biscotti mangiati dal piccolo. Il bimbo si era addormentato, ma a un certo punto la madre lo ha visto vomitare ed è intervenuta per soccorrerlo.

Da chiarire se lei stessa abbia tentato una manovra prima di portarlo in ospedale. Del caso si stanno occupando i carabinieri che avrebbero già sentito la donna. Non si esclude neppure che la causa della morte possa essere una polmonite ab ingestis. È stato lo stesso ospedale a chiedere l'autopsia, esame che la Procura di Vasto ha già disposto: la salma è stata sequestrata e verrà trasferita all'ospedale di Chieti.

