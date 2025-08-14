Continuano a moltiplicarsi le denunce a carico di Mohamed Al-Fayed, defunto magnate egiziano trapiantato nel Regno Unito, notissimo per decenni sulle scene pubbliche britanniche e internazionali, la cui figura è finita al centro di un vasto scandalo postumo riguardante accuse di violenze e vessazioni sessuali seriali.

Scandalo che coinvolge centinaia di presunte vittime e testimoni, con un totale di deposizioni raccolte dalla polizia britannica salite a quota 146, secondo un ultimo aggiornamento condiviso con le denuncianti, e oggi con i media. Mohamed Al Fayel è padre di Dodi, ultimo fidanzato della principessa Diana, morto con lei nel tragico incidente del tunnel dell'Alma del 1997.

Nuovi elementi dopo l'inchiesta della BBC

Gli investigatori hanno fatto sapere d'aver raccolto nuovi elementi, sulla scia dell'inchiesta giornalistica post mortem condotta dalla Bbc nei mesi scorsi rispetto alle malefatte imputate al businessman su molestie o stupri inflitti nei decenni passati a dipendenti giovani e giovanissime dell'epoca; denunce alle quali vanno aggiunte quelle 'storiche' di almeno altre 21 persone, che si erano fatte avanti con gli inquirenti già a partire dal 2005, quando Al-Fayed era ancora vivo e influente, ma le cui accuse non erano allora approdate a nulla: fatto per cui Scotland Yard ha chiesto formalmente scusa di recente.