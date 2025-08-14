Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mohamed Al Fayed, salgono a 146 le denunce di abusi contro l'ex proprietario di Harrods

Mondo
©Ansa

Continuano a moltiplicarsi le denunce a carico del defunto magnate egiziano trapiantato nel Regno Unito. Gli investigatori hanno fatto sapere d'aver raccolto nuovi elementi, sulla scia dell'inchiesta giornalistica post mortem condotta dalla Bbc

ascolta articolo

Continuano a moltiplicarsi le denunce a carico di Mohamed Al-Fayed, defunto magnate egiziano trapiantato nel Regno Unito, notissimo per decenni sulle scene pubbliche britanniche e internazionali, la cui figura è finita al centro di un vasto scandalo postumo riguardante accuse di violenze e vessazioni sessuali seriali.
Scandalo che coinvolge centinaia di presunte vittime e testimoni, con un totale di deposizioni raccolte dalla polizia britannica salite a quota 146, secondo un ultimo aggiornamento condiviso con le denuncianti, e oggi con i media. Mohamed Al Fayel è padre di Dodi, ultimo fidanzato della principessa Diana, morto con lei nel tragico incidente del tunnel dell'Alma del 1997.

Nuovi elementi dopo l'inchiesta della BBC

Gli investigatori hanno fatto sapere d'aver raccolto nuovi elementi, sulla scia dell'inchiesta giornalistica post mortem condotta dalla Bbc nei mesi scorsi rispetto alle malefatte imputate al businessman su molestie o stupri inflitti nei decenni passati a dipendenti giovani e giovanissime dell'epoca; denunce alle quali vanno aggiunte quelle 'storiche' di almeno altre 21 persone, che si erano fatte avanti con gli inquirenti già a partire dal 2005, quando Al-Fayed era ancora vivo e influente, ma le cui accuse non erano allora approdate a nulla: fatto per cui Scotland Yard ha chiesto formalmente scusa di recente.

Si indaga anche all'estero

La vicenda ha anche diramazioni in Paesi esteri, dove il miliardario aveva interessi e proprietà e dove sarebbero avvenuti alcuni dei fatti. Paesi con le cui forze dell'ordine si sta cooperando, ha precisato Karen Khan, ispettrice capo della Met Police che guida un team di detective ad hoc. Le accuse partono in particolare da ex impiegate dei grandi magazzini del lusso di Harrods, gioiello della corona a Londra dell'impero d'affari di Al-Fayed fino al 2010. E coinvolgono almeno cinque persone tuttora in vita, individuate come potenziali complici nell'ambito di un sorta di sistema di reclutamento aziendale 'coperto' di dipendenti-prede (alcune nemmeno maggiorenni) messe a disposizione a suo tempo del patron-predatore. Un sistema adottato all'apparenza pure all'interno di altre ex società del tycoon: dall'hotel Ritz di Parigi alla sezione femminile del club di calcio londinese del Fulham. 

Approfondimento

Caso Al Fayed, altre 40 donne denunciano abusi sessuali alla polizia

Mondo: Ultime notizie

Israele, Smotrich: ok a 3.400 insediamenti, addio idea Stato Palestina

live Mondo

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha annunciato l'intenzione di approvare la...

Ucraina, Cremlino: vertice Trump-Putin domani 21.30 ora italiana. LIVE

live Mondo

Ieri, videocall tra Trump, Zelenklsy e i leader europei in vista del vertice di Ferragosto in...

Alaska, cosa sapere sulla base che ospiterà il vertice Usa-Russia

Mondo

Secondo la Cnn e altri media americani, l'atteso faccia a faccia di Ferragosto tra i leader...

la base di elmendorf-richardson

Trump: "Conseguenze gravi se Putin non ferma guerra dopo summit"

Mondo

Se la Russia non "fermerà la guerra", subirà "gravi conseguenze". L'avvertimento è del presidente...

Il Papa: "Risolvere subito la crisi umanitaria a Gaza"

Mondo

"Bisogna risolvere la crisi umanitaria e non si può continuare così, conosciamo la violenza del...

Mondo: I più letti