Bbc: “Colloqui per accordo su tregua a Gaza completati al 90%”. LIVE

I colloqui tra Israele e Hamas per raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza e di rilascio degli ostaggi sono completati al 90%, ma restano questioni chiave che devono essere risolte. Lo ha detto alla Bbc un alto funzionario palestinese coinvolto nei colloqui. Uno dei principali punti critici è la continua presenza militare israeliana nel corridoio di Filadelfia, una striscia di terra strategicamente importante nella parte meridionale di Gaza, lungo il confine con l'Egitto. Nella notte nuovi raid a Gaza, sei le vittime. Scontro tra il Papa e Israele. Il pontefice accusa: "A Gaza crudeltà, bombardati bambini, questa non è guerra". Immediata la risposta di Israele: “Le critiche del Papa sono scollegate dalla lotta al terrorismo. Il Pontefice usa un doppio standard”. Intanto il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato al Wall Street Journal che non firmerà un accordo sugli ostaggi se questo implica la fine della guerra a Gaza, che potrà terminare solo con la rimozione completa di Hamas.





