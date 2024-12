Medioriente, Oxfam: “Solo 12 camion di aiuti a Gaza in 2 mesi". LIVE

Solo 12 camion hanno distribuito cibo e acqua nel nord della Striscia di Gaza in due mesi e mezzo, afferma il gruppo umanitario Oxfam lanciando l'allarme per il peggioramento della situazione nel territorio assediato. Mentre a Doha i negoziatori cercano di elaborare un accordo di cessate il fuoco, un funzionario israeliano ha dichiarato al Times of Israel che Hamas ha fornito "segni di vita" per diversi ostaggi: 96 dei 251 ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre rimangono a Gaza. E Tel Aviv avrebbe accettato di rilasciare circa 200 prigionieri che stanno scontando l'ergastolo in un eventuale accordo di liberazione degli ostaggi: lo ha detto una fonte palestinese ad Haaretz. Papa Francesco torna intanto ad accusare Israele di "crudeltà" nella Striscia di Gaza.





