Corte d’appello: Trump può schierare Guardia nazionale a Los Angeles

Una Corte d'appello federale degli Stati Uniti ha autorizzato il presidente Usa Donald Trump a schierare la Guardia nazionale a Los Angeles per contenere le manifestazioni contro la politica migratoria della Casa Bianca. Il tycoon, quindi, ha vinto in appello nel braccio di ferro legale col governatore democratico della California Gavin Newsom. È “una grande vittoria”, ha commentato Trump su Truth.

La decisione della Corte d'appello La Corte d'appello ha ribaltato la decisione di un giudice di grado inferiore, secondo cui il commander in chief aveva agito illegalmente quando aveva attivato i soldati nonostante l'opposizione del governatore del Golden State. In seconda istanza, invece, i giudici hanno concluso che "è probabile che il presidente abbia esercitato legalmente la sua autorità statutaria" nel federalizzare il controllo della Guardia nazionale. In particolare, nella sentenza i tre giudici di San Francisco hanno scritto: "Il fatto che il presidente non abbia emesso l'ordine direttamente attraverso il governo della California non limita la sua autorità legale di schierare la Guardia nazionale". Trump aveva ordinato la mobilitazione di 4mila agenti della Guardia nazionale per 60 giorni al fine di "proteggere i funzionari" e le istituzioni federali, hanno aggiunto i giudici.

Il caso Il collegio dei tre giudici - due dei quali nominati da Trump - ha inoltre stabilito che, anche se il governo federale non avesse informato il governatore della California prima di impiegare la Guardia nazionale come richiesto dalla legge, Newsom non aveva il potere di veto sull'ordine del presidente Usa. Il caso potrebbe avere implicazioni più ampie sul potere del capo della Casa Bianca di schierare soldati negli Stati Uniti, dopo che Trump ha ordinato ai funzionari dell'immigrazione di dare priorità alle espulsioni da altre città a guida democratica.