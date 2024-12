Israele estende lo stato d'emergenza a dicembre 2025. LIVE

La Knesset ha votato l'approvazione definitiva a un disegno di legge che aumenta il limite del deficit di Israele e amplia il bilancio del 2024 per coprire le spese per la difesa. Il disegno di legge è passato in seconda e terza lettura con 62 voti favorevoli e 52 contrari. La legge aumenta il limite del deficit di Israele al 7,7% del prodotto nazionale lordo, dall'attuale 6,6%. L'innalzamento consentirà al governo di aggiungere circa 33 miliardi di shekel (9 miliardi di dollari) al bilancio del 2024, con la stragrande maggioranza di quei fondi destinati alla spesa per la difesa.