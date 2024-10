Create nel 1948, ogg contano su 170mila soldati effettivi, grazie alla coscrizione obbligatoria di tre anni per gli uomini e di due per le donne. Dispongono, inoltre, di 3.500 carri armati

Le Forza di difesa israeliane, Idf nell’acronimo inglese con cui ormai abbiamo imparato a conoscerle, sono state create nel 1948, unendo le formazioni paramilitari che avevano combattuto il Mandato britannico della Palestina dal 1921. Oggi contano su 170mila effettivi, grazie alla coscrizione obbligatoria di tre anni per gli uomini e di due per le donne. Dispongono, inoltre, di 3.500 carri armati.

Coscrizione obbligatoria per uomini e donne

Le unità dell'Idf sono costituite in gran parte da personale di leva. In Israele tutti i cittadini ebrei sono tenuti a prestare il servizio militare, che dura 32 mesi per gli uomini e due anni per le donne. Sono esclusi dalla coscrizione gli arabo-israeliani (cioè i cittadini arabi palestinesi rimasti in Israele dopo l’esodo del 1948) e, molto spesso, anche gli appartenenti alle comunità ebraiche ortodosse.