Farage: Reform Uk ottiene nuovo seggio alla Camera dei Comuni

Sarah Pochin, candidata di Reform UK, ha conquistato il seggio nelle elezioni suppletive locali di Runcorn e Helsby, nell’Inghilterra occidentale, superando la rivale laburista Karen Shore per appena sei voti. Lo hanno comunicato i funzionari elettorali, secondo quanto riportato dai media britannici. "Questa vittoria ispirerà il resto del Paese", ha dichiarato Pochin, celebrando il risultato come un momento storico per Reform UK, il partito fondato da Nigel Farage, da lei definito "un grande leader". Il risultato, in un collegio considerato un tempo roccaforte laburista, segnala una crescente frammentazione del panorama politico britannico dopo le elezioni generali.

Il calo di consensi

Nonostante il Primo Ministro Keir Starmer abbia ottenuto la scorsa estate una delle più ampie maggioranze parlamentari di sempre, il suo governo sta già affrontando un rapido e marcato calo di popolarità — il più veloce mai registrato per un esecutivo appena insediato. A pesare sono state misure impopolari come l’aumento delle tasse, il taglio dei sussidi agli anziani e una controversia legata all’uso delle donazioni politiche. Queste difficoltà hanno aperto spazi crescenti per Reform UK, guidato da Nigel Farage, vicino all’ex presidente statunitense Donald Trump. Giovedì, gli elettori in Inghilterra sono stati chiamati alle urne per eleggere rappresentanti in oltre 1.600 seggi delle autorità locali, oltre a sei importanti elezioni per la carica di sindaco.

A livello parlamentare, l’unico seggio in palio era quello di Runcorn e Helsby, lasciato vacante dopo che il deputato laburista uscente si è dimesso in seguito a una condanna per aggressione a un elettore.