Nigel Farage: "L'Ue ha i giorni contati, Meloni sia più dura"

"Il processo non sarà facile, ma credo alla possibilità di diventare il primo premier populista e conservatore". Così, in un'intervista a Repubblica, Nigel Farage, leader del partito britannico sovranista Reform Uk. "L'Occidente vive nel declino da anni - prosegue -. Abbiamo perso la nostra anima e identità. Ora però il pendolo sta oscillando nella direzione opposta. Abbiamo un processo elettorale lungo, tre o quattro anni di lavoro davanti a noi. Però sono molto ottimista".

"Meloni ha rafforzato tutti i conservatori in Europa"

E a proposito della teoria di Steve Bannon, ex consigliere di Trump, secondo cui la conquista dell'Europa da parte del movimento trumpiano Maga comincerà domenica in Germania con la vittoria dell'AfD, Farage sottolinea: "La mia linea è diversa da quella di AfD ma, se il punto è che sta arrivando un grande cambiamento in Europa, ha ragione. E Giorgia Meloni ha dato un grande contributo - sottolinea -. Quando è stata eletta i media britannici hanno lanciato l'allarme per il ritorno di Mussolini, dovevamo aspettarci cose orribili. Non è accaduto, e così Meloni ha rafforzato la mano di tutti i conservatori in Europa".