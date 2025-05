Romania, Simion chiede l'annullamento delle elezioni

"Chiedo ufficialmente alla Corte Costituzionale di annullare le elezioni presidenziali rumene di maggio 2025 - ha scritto in un messaggio su X il candidato dell'ultradestra - per le stesse ragioni per cui le elezioni di dicembre sono state annullate: interferenze esterne da parte di attori statali e non statali. Questa volta dimostrato con prove"

George Simion, candidato nazionalista alle ultime elezioni in Romania, ha annunciato il ricorso per annullare il turno di ballottaggio delle presidenziali dalle quali è uscito sconfitto domenica 18 maggio. Il politico rumeno ha denunciato "interferenze esterne", in particolare da parte della Francia. "Chiedo ufficialmente alla Corte Costituzionale di annullare le elezioni presidenziali rumene di maggio 2025 - ha scritto in un messaggio su X il candidato dell'ultradestra - per le stesse ragioni per cui le elezioni di dicembre sono state annullate: interferenze esterne da parte di attori statali e non statali. Questa volta dimostrato con prove". "Né la Francia né la Moldavia, né nessun altro ha il diritto di interferire nelle elezioni di un altro stato. A tutti i rumeni: chiedete urgentemente alla Corte Costituzionale di annullare questa farsa. Non ci arrenderemo e non tradiremo! Questa è solo l'inizio di una grande vittoria", ha concluso.