Svezia, diventa illegale acquisto di video porno personalizzati

Agli utenti di siti come Onlyfans sarà ancora consentito visualizzare e acquistare video e materiali offerti in modo generico, ma sarà proibito richiedere e pagare qualcuno per compiere un atto specifico

Il parlamento svedese ha adottato un emendamento che rende reato l'acquisto di atti sessuali online, come video personalizzati offerti su siti come OnlyFans. Secondo la legge emendata sulla prostituzione, agli utenti di tali siti sarà ancora consentito visualizzare e acquistare video e materiali offerti in modo generico, ma sarà illegale richiedere e pagare qualcuno per compiere un atto specifico. "Si tratta di una nuova forma di acquisto di servizi sessuali ed è giunto il momento di modernizzare la legge sull'acquisto di servizi sessuali e di includere gli acquisti effettuati a distanza su piattaforme digitali come Onlyfans", ha dichiarato a TV4 Teresa Carvalho, membro del parlamento per i socialdemocratici. La legge svedese sulla prostituzione proibisce solo l'acquisto, non la vendita, di servizi sessuali.

Emendamento criticato dalle sex worker

L'emendamento ha ricevuto un ampio sostegno dai parlamentari, ma è stato criticato dalle lavoratrici del sesso che producono contenuti per il sito porno OnlyFans, le quali affermano che ridurrà i loro guadagni. "Abbiamo la sensazione che i politici non capiscano come lavoriamo con la tecnologia digitale o cosa facciamo realmente", ha detto a TV4 a marzo la creatrice di OnlyFans Sanna Zentio. "Molti di noi lavorano in modo molto indipendente e sicuro", ha aggiunto. Il ministro della Giustizia Gunnar Strommer ha affermato che la legge modificat è una naturale estensione della legge svedese sulla prostituzione. "In pratica, l'idea è che chiunque acquisti atti sessuali eseguiti a distanza debba essere penalizzato allo stesso modo di chi acquista atti sessuali che comportano contatto fisico", ha detto Strommer al quotidiano Svenska Dagbladet.