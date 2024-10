Introduzione

L'uccisione del leader del movimento militante islamico per mano di Israele, a poco più di un anno dall’attentato del 7 ottobre 2023, apre una fase di incertezza per l'organizzazione, che potrebbe decidere di affidarsi a un triumvirato in attesa di capire come muoversi soprattutto nel conflitto con gli israeliani.

Tra i nomi che circolano il primo è quello di Muhammad Sinwar, fratello del leader e considerato un “falco”; poi c’è quello di Khalil al Hayya, visto come figura con la quale è possibile instaurare un dialogo; e infine quello di Khaled Meshaal, colui che ha diretto l’ufficio politico di Hamas dal 1996 al 2017. Possibile poi che emergano anche nomi di secondo piano, come quello di Fathi Hamad o di Mousa Abu Marzouk, visto come moderato ma con una grande capacità di trattare con attori internazionali.