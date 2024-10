Ancora attacchi a Unifil in Libano. Israele: "Non è un obiettivo"

Unifil ha denunciato ancora nuovi attacchi israeliani, ma in serata l'esercito dello Stato ebraico ha ribadito che la missione Onu "non è un'obiettivo". Ieri nuovo raid su Beirut, con 16 morti e 52 feriti a Nabatiyeh, dove è stato distrutto un intero villaggio. Pronto il piano per rispondere all'attacco dell'Iran del primo ottobre. Secondo la Cnn, sarà limitato ad obiettivi militari e non punterà a impianti nucleari o petroliferi. La premier Meloni sarà domani ad Aqaba per un colloquio con il re di Giordania Abdallah II e poi a Beirut dove incontrerà il primo ministro libanese Mikati.





