Si tratta del numero più alto di feriti in un singolo incidente nello Stato ebraico dal massacro del 7 ottobre. Le sirene d'allarme non sono scattate e l'Idf sta indagando sull'incidente

Nella serata di domenica un drone di Hezbollah è riuscito a bucare i sistemi di difesa aerea israeliani colpendo un edificio e ferendo 67 persone, di cui 4 in gravi condizioni, vicino Binyamina, nella zona di Ramot Menashe del distretto settentrionale di Haifa. E' il numero più alto di feriti in un singolo incidente dal massacro del 7 ottobre. Le sirene d'allarme non sono scattate e l'Idf sta indagando sull'incidente. L'esercito stima che il velivolo senza pilota potesse far parte di uno sciame che ha attivato l'allarme nell'area di Nahariya e da lì il drone sia riuscito a penetrare nell'area, a una distanza di 60 chilometri dal confine con il Libano.

La rivendicazione di Hezbollah

Al momento l'Idf non ha fornito ulteriori dettagli mentre Hezbollah ha rivendicato "il lancio su una base israeliana a sud di Haifa", precisando di aver voluto tendere un'imboscata ai soldati israeliani alla frontiera con il Libano. (GUERRA IN MEDIORIENTE: IL LIVEBLOG)