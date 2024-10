M.O., Wp: Hamas pianificava attacco stile 11 settembre a Tel Aviv LIVE

Anni prima dell'assalto del 7 ottobre 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un'ondata molto più aggressiva di attacchi terroristici contro Israele che prevedevano anche l'abbattimento di due grattacieli di Tel Aviv in stile 11 settembre. Secondo documenti del gruppo sequestrati dall'esercito israeliano di cui il Washington Post ha preso visione, Hamas intendeva attaccare utilizzando treni, navi e persino carri trainati da cavalli coinvolgendo i suoi alleati - Hezbollah e l'Iran - per un assalto coordinato contro Israele da nord, sud ed est. Il New York Times riporta da parte sua che il leader di Hamas Yahya Sinwar ed i massimi comandanti del gruppo hanno pianificato l'attacco del 7 ottobre 2023 per due anni cercando di coinvolgere anche l'Iran ed Hezbollah a partecipare, o quantomeno ad impegnarsi poi in una lotta più ampia contro Israele. La missione dell'Iran presso l'Onu e un portavoce del movimento filo-iraniano hanno però smentito alla Cnn le notizie. riportate dal Nyt.

Un altro casco blu è stato ferito nel sud del Libano, è il quinto in due giorni. Lo fa sapere l'Unifil. Il peacekeeper ferito sarebbe indonesiano, la stessa nazionalità dei due militari colpiti e rimasti feriti due giorni fa quando un carro armato israeliano ha sparato contro una torretta di osservazione, sempre alla base di Naqoura. L'Iran denuncia di aver subito un massiccio cyberattacco. "La quantità di attacchi informatici pesanti, che si sono verificati sui tre rami del governo, della magistratura e del parlamento, così come sull'industria nucleare, sono senza precedenti ed enormi", ha detto l'ex segretario del National Virtual Space Center Abolhassan Firouzabadi, citato dai media locali. Emergenza cibo a Gaza nord. Dal primo ottobre non arrivano rifornimenti.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: