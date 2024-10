Introduzione

Netanyahu è pronto a lanciare la rappresaglia contro Teheran per l'attacco missilistico del primo ottobre. Nel mirino dell'Idf ci saranno le strutture militari iraniane. E non i siti nucleari o quelli petroliferi, come ipotizzato in un primo momento. La lista dei possibili target spazia dalle installazioni delle Forze di terra dell'esercito della Repubblica islamica a quelle utilizzate dai Pasdaran, passando dalle accademie militari fino alle basi aeree. Ma anche fabbriche di munizioni, centri dell'intelligence e strutture ubicate sotto terra.