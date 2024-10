Presentato a giugno 2023 dai Guardiani della rivoluzione islamica, questo missile balistico ipersonico ha una gittata di 1.400 chilometri e può arrivare a una velocità di 5,1 Km al secondo. Lanciato dal territorio iraniano è in grado di superare qualsiasi sistema di difesa aerea e di raggiungere Tel Aviv in soli 7 minuti

L’Iran, la sera del 1 ottobre, ha lanciato 200 missili balistici contro Israele; 180 secondo le stime dell’Idf che afferma di averne intercettati la maggior parte. L’Iran però ha usato anche un’arma mai utilizzata prima: i missili ipersonici Fatah. Lo hanno confermato con un comunicato diffuso a Teheran gli stessi Guardiani della rivoluzione islamica. I missili Fatah, serviti per distruggere il radar dei sistemi antimissile israeliano Arrow, sono un progetto iraniano presentato per la prima volta dalla Forza aerospaziale delle Guardie rivoluzionarie durante una cerimonia a Teheran poco più di un anno fa.

Che cos’è

A inizio giugno del 2023 la forza aerospaziale delle Guardie rivoluzionarie ha presentato per la prima volta il suo missile ipersonico, denominato, appunto, Fatah. Alla cerimonia era presente anche l’allora presidente iraniano Ebrahim Raisi, morto a 63 anni in un incidente mentre viaggiava su un elicottero nella regione di Tabriz, al confine con l'Azerbaijan, il 19 maggio 2024. Lo scorso aprile, in seguito a un attacco iraniano contro Israele, il portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento di Teheran aveva già minacciato lo Stato ebraico: “I sionisti farebbero meglio a comportarsi razionalmente, perché se dovessero intraprendere un'azione militare contro Teheran siamo pronti a usare un'arma che non abbiamo mai usato prima”. Minaccia che si è concretizzata nell’attacco di ieri, 1° ottobre.