Trump giù nei sondaggi ma resta forte su immigrazione: è crollo arrivi

Il presidente Usa perde popolarità su tutti i grandi temi: economia, inflazione, Gaza, politica estera. L'unico dossier su cui continua a tenere banco è quello migratorio. Ai cittadini piacciono le sue posizioni aggressive per disincentivare gli ingressi nel Paese, che effettivamente funzionano. Tra febbraio e aprile 2025 si sono registrati 90mila arrivi, nello stesso periodo dello scorso anno 740mila. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" andata in onda il 30 maggio

Periodo difficile per Donald Trump. Tra le polemiche sui dazi , la situazione economica e un complicato quadro internazionale, la popolarità del presidente Usa è in calo. C’è solo un dossier che sembra piacere ai cittadini. Quale? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24 , andata in onda il 30 maggio.

Trump, solo il dossier migratorio convince i cittadini

Guardando alla media dei sondaggi realizzata da Real Clear Politics, la popolazione statunitense per ora non è soddisfatta della seconda presidenza del tycoon né in generale né guardando a singoli temi specifici: economia e inflazione, tariffe, gestione della crisi di Gaza e politica estera. L'unico campo in cui Trump resta forte è quello sull'immigrazione.