Peru, scontro treni diretti a Machu Picchu: 1 morto e 40 turisti feriti, molti sono gravi

Uno scontro frontale tra due treni turistici diretti a Machu Picchu ha causato un morto ed il ferimento di almeno 40 persone nel sud del Perù. La vittima è il capotreno di uno dei due convogli, ha spiegato la procura di Cusco, la città più vicina alla famosa cittadella Inca. Le autorità hanno affermato di essere al lavoro per identificare i passeggeri feriti, molti dei quali visitatori stranieri e la maggior parte in condizioni gravi.

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri nel settore di Pampacachua, a circa 30 minuti da Ollantaytambo e a due ore da Cuzco, lungo una delle tratte più frequentate da visitatori peruviani e stranieri. La notizia è stata diffusa dai principali media peruviani, che precisano come i convogli coinvolti appartengano alle compagnie PerúRail e Inca Rail. A perdere la vita è stato Roberto Cardenas Loayza, macchinista di 61 anni. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali e cliniche della capitale regionale, Cuzco. Secondo quanto riferito dalla polizia, a bordo dei treni viaggiavano decine di passeggeri, tra cui numerosi turisti stranieri, di cui non sono state rese note le nazionalità. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e squadre di soccorso, mentre sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'impatto. Le autorità hanno attivato i protocolli di emergenza e avviato contatti con le ambasciate dei Paesi interessati, mentre l'ente per la tutela dei consumatori ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. 

 

