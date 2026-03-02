Il presidente Usa parla alla Casa Bianca e annuncia che le operazioni militari non si fermeranno a breve: "Avevamo previsto quattro-cinque settimane, ma possiamo andare oltre". Poco prima aveva annunciato l'imminente arrivo di una nuova massiccia ondata di raid. E non aveva escluso l'invio di soldati nella Repubblica islamica

"Avevamo programmato quattro settimane per eliminare la leadership iraniana e ci abbiamo messo un'ora". Con la consueta spacconeria, Donald Trump ha celebrato alla Casa Bianca il primo bilancio dell'offensiva portata avanti con Israele per abbattere il regime iraniano (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). "Siamo in anticipo sul programma", ha detto Trump, spiegando di avere "preventivato quattro-cinque settimane (per portare a termine l'operazione, ndr), ma abbiamo la capacità di andare oltre. Continuiamo con determinazione per soffocare la minaccia, prevarremo".

"Continueremo a condurre operazioni su vasta scala"

Nel suo discorso da Washington il presidente Usa ha ribadito che gli Stati Uniti continueranno a "a condurre operazioni su vasta scala in Iran", rafforzando le parole pronunciate poco prima ai pricipali media americani con le quali cui aveva preannunciato l'imminente arrivo di una massiccia ondata e di raid e non aveva escluso a priori l'invio di soldati nella Repubblica islamica.