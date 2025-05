Quanto costerebbe l'iPhone made-in-Usa che vuole Trump? Le stime

Il presidente Usa ha criticato Apple per la decisione di aumentare la produzione in India, minacciando nuovi dazi del 25% sugli iPhone. Attualmente il 90% dei dispositivi è prodotto in Cina, ma Apple punta ad aumentare la quota indiana. Un iPhone 16 Pro Max, che ora costa 1.200 dollari negli Usa, potrebbe salire a 1.900 con i dazi. Se fosse interamente prodotto negli Stati Uniti, arriverebbe a costare 3.500 dollari